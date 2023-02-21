كشفت وزارة العدل، أن عدد المحامين والمحاميات المرخص لهم بلغ 14,188 محامياً ومحامية حتى نهاية العام 2022، منهم 11,355 محامياً، و2,833 محامية، فيما بلغ عدد المتدربين أكثر من 8 آلاف متدرب ومتدربة.وبلغ عدد رخص مزاولة مهنة المحاماة 3,399 رخصة خلال 2022، منهم 2,316 محامياً، و1,083 محامية، فيما بلغ عدد المتدربين 3,711 متدرباً ومتدربة. وأوضح وزير العدل الدكتور وليد محمد الصمعاني، خلال جلسة حوارية في افتتاح المؤتمر السعودي للقانون، أن المحامي يعد شريكاً للوزارة في العملية القضائية، وأن الوزارة لديها رؤية ماضية فيها للمشاركة في تأهيل المحامي ودعمه من خلال توفير الخدمات العدلية.يشار إلى أن وزارة العدل، تقدم حزمة من الخدمات للمحامين عبر بوابة «ناجز» بخطوات بسيطة وميسرة وبموثوقية عالية، مثل خدمة «التحقق من ترخيص عدلي»، و«طلب ترخيص محاماة»، و«طلب تجديد ترخيص محاماة»، وخدمة «قيد محام متدرب جديد»؛ التي تمكن المحامي المتدرب من التقديم لتسجيله في سجل قيد المحامين المتدربين والحصول على «شهادة تعريف للمحامي المتدرب» إلكترونياً، وكذلك خدمة «انتقال محام متدرب إلى آخر»، التي تمكن المحامي المتدرب من التقديم على طلب الانتقال من محام إلى محام آخر والحصول على «شهادة تعريف للمحامي المتدرب» حديثة وإلكترونية.