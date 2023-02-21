غداً يوم التأسيس، محفزاً للهمم والمبادرات، ومُلهماً للمواطنين والمواطنات، ومساحة فرح تبرز خلالها المواهب والقدرات المعبرة بصدق عن حس الانتماء للوطن السعودي.في يوم التأسيس تتناغم جهات المملكة في تقديم الفعاليات، والاحتفال بذكرى عزيزة على كل إنسان عاش في بلاد الحرمين، وحفظ مآثر الأسلاف.ومنذ صدور الأمر الملكي الكريم من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بأن يكون يوم 22 فبراير يوماً للتأسيس والشعب السعودي يولي هذه المناسبة كبير حفاوة، وربوع المملكة تتماهى في التباهي بهذا اليوم الذي يرمز إلى العمق التاريخي والحضاري والثقافي للمملكة العربية السعودية.في هذه الحفاوة نلمس اعتداد الأجيال بالملوك المؤسسين للوطن، خصوصاً الإمام محمد بن سعود مؤسس الدولة السعودية الأولى عام 1139هـ /‏ 1727م، وأثمرت تلك الدولة دولةً سعوديةً مكّنت وحصّنت وأثمرت استقراراً وأمناً وتوطيناً، وخدمات، تجلّت في عهد الملك عبدالعزيز، طيب الله ثراه، وأولاده وأحفاده من بعده.