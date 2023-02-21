مكة: القبض على زائر لاعتدائه بالطعن على اثنين من جنسيته أخبار الثلاثاء 21 فبراير 2023 01:29 «عكاظ» (مكة المكرمة) Okaz_online@ 90 مشاهدة تابعوا عكاظ على -A +A «عكاظ» (مكة المكرمة) Okaz_online@ قبضت شرطة العاصمة المقدسة على زائر من الجنسية الجزائرية، لاعتدائه بالطعن على زائرين من الجنسية نفسها في أحد الفنادق والهرب من الموقع، ما أدى إلى وفاتهما، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وإحالته إلى النيابة العامة.< Previous PageNext Page > مكة: القبض على زائر لاعتدائه بالطعن على زائرين آخرين من نفس الجنسية