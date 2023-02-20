قال رئيس الهيئة الوطنية للإعلام بالقاهرة حسين زين، إن احتضان الرياض منتدى الإعلام العربي، دلالة قوية على الدور الفاعل الذي تقوم به المملكة الشقيقة في تقريب وجهات النظر والتنسيق والتعاون لتعزيز قدرات إعلامنا العربي، وفي إطار ما تشهده مدينة الرياض من تطورات إعلامية وثقافية كبيرة وهي دائماً ملتقى الأشقاء العرب.

وأعرب زين عن سعادته بالمشاركة فى المنتدى قائلًا: خالص التحية والشكر والتقدير للمملكة العربية قيادة وشعبًا، هذا البلد العزيز علينا جميعًا بلدنا الثاني الذي تجمعه بمصر علاقات قوية تاريخية تمتد جذورها لعصور طويلة، وروابط الأخوة الوثيقة بين الشقيقتين السعودية ومصر، مؤكدًا أهمية المنتدى في تبادل الرؤى والقضايا الإعلامية التي تهم الجانبين.

وأضاف رئيس الهيئة الوطنية للإعلام بالقاهرة في كلمته، التى حصلت «عكاظ» على نسخة منها، خلال مشاركته بالمنتدى السعودي للإعلام في نسخته الثانية تحت شعار «الإعلام في عالم يتشكل» الذي انطلقت فعالياته اليوم (الإثنين) بمدينة الرياض، وتنظمه هيئة الإذاعة والتليفزيون السعودي بالتعاون مع هيئة الصحفيين السعوديين، أن مشاركته تأتي في إطار تعزيز وتنشيط التعاون بين الأشقاء في مختلف المجالات الإعلامية مع الدول المشاركة بالمنتدى، وإجراء المناقشات للدفع قدمًا بالتعاون في مختلف المجالات الإعلامية، كما أن المنتدى يعد فرصة حقيقية لتبادل الرؤى حول آخر المستجدات على الساحة الإعلامية، وتنسيق الجهود لمجابهة التحديات التي تواجه إعلامنا العربي، وسبل مواكبة التطورات المتلاحقة التي يشهدها الإعلام الرقمي، وصناعة الإعلام.

ويناقش المنتدى العديد من الموضوعات والقضايا المهمة المتعلقة بمستقبل الإعلام العربي وإثراء المعرفة وتبادل الخبرات في مجال الإعلام والاتصال والتغيرات الكبيرة التي تشهدها صناعة الإعلام، وسبل تطوير وتجهيزات تلك الصناعة، واستعراض التجارب الدولية الناجحة في صناعة الإعلام، ومناقشة دور التحول الرقمي في تعزيز التنافسية، ويعد المنتدى من أهم المبادرات الإعلامية التي يشهدها القطاع الإعلامي بالمملكة.