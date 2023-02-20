أفاد المتحدث الرسمي لهيئة المساحة الجيولوجية السعودية طارق أبا الخيل، بأن محطات الشبكة الوطنية للرصد الزلزالي سجلت هزة أرضية حدثت جنوب تركيا مساء اليوم (الإثنين)، عند الساعة 20:04:29 بقوة 6.4 درجة على مقياس ريختر.

وأكد أبا الخيل أن المملكة العربية السعودية لم تتأثر بهذه الهزة نظراً لبعد المسافة ما بين موقع الزلزال والحدود السعودية الشمالية.

وبين أن سبب حدوث الهزة يرجع إلى تصادم الصفيحة التكتونية الأناضولية مع الصفيحة الأفريقية والعربية على امتداد صدع الأناضول في الاتجاه الغربي، وهو صدع نشط زلزالياً، ويتوقع حدوث هزات ارتدادية تابعة لهذه الهزة الرئيسية، وبقدر زلزالي أقل، ودون أي أثر على المملكة.