دشن محافظ الطائف الأمير سعود بن نهار بن سعود مبادرة أمانة الطائف (أنت كفو) الهادفة إلى التوعية والتثقيف لجميع فئات المجتمع للحفاظ على النظافة والممتلكات العامة، وذلك بديوان المحافظة، وبحضور أمين الطائف المهندس ناصر بن ضيف الله الرحيلي والمختصين بالأمانة.

واستمع إلى شرح مفصل عن الحملة التوعوية التي تأتي معززة لمبدأ المسؤولية الاجتماعية، والتركيز على دور ومشاركة المجتمع في التنمية والازدهار، ودعم جهود وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان المبذولة في سبيل معالجة مظاهر التشوه البصري والمحافظة على القيم الإسلامية الأصيلة في المجتمع للحفاظ على النظافة والسلوكيات الإيجابية للحفاظ على الممتلكات العامة لما يمثله ذلك من واجب ديني ومسؤولية وطنية تعكس الرقي والتحضر.

وأشار أمين الطائف إلى أن المبادرة التي أطلقتها الأمانة تسهم في تحقيق مستهدفات جودة الحياة ورؤية المملكة 2030، كما تساعد على تحقيق متطلبات تحسين المظهر العام للمدينة، علاوة على خفض تكلفة صيانة المرافق العامة وكفاءة الإنفاق عبر توجيه الموارد المالية في تنمية المحافظة، وحماية وتهيئة المواقع الطبيعية التي تزخر بها هذه المحافظة السياحية.

وأكد أن الحملة التثقيفية تشجع على العمل التطوعي تحت إشراف الأمانة والتي تأتي وفق خطط منظمة، مبيناً أن من ركائز الحملة تحقيق الاستدامة المالية، ورفع كفاءة الإنفاق الحكومي الرأسمالي والتشغيلي، وجرى خلال التدشين إطلاع سمو محافظ الطائف على خطة العمل بالحملة، وكيفية قياس مؤشرات الأداء المتحقق.

من جهته استقبل محافظ الطائف الأمير سعود بن نهار بن سعود في مكتبه قائد منطقة الطائف اللواء ركن محمد مشبب القحطاني.

واطلع على أعمال قيادة المنطقة في المحافظة والجهود التي تقوم بها، مثمنًا الدور الذي تعمل عليه قيادة المنطقة بمحافظة الطائف من تنسيق مع الجهات الأخرى ذات العلاقة فيما يخدم الوطن والمواطن.

وقدم شكره لقيادة منطقة الطائف، مشيدًا بالجهود المبذولة والنجاحات المميزة للقوات المسلَّحة في المملكة تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز القائد الأعلى لكافة القوات العسكرية، وولي عهده الأمين.