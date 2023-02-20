افتتح محافظ الطائف الأمير سعود بن نهار بن سعود الملتقى التوعوي لمنظمات القطاع غير الربحي بمنطقة مكة المكرمة في الطائف.

وفي بداية اللقاء استعرض مدير إدارة تنمية المجتمع بفرع الوزارة أحمد الصفحي أهداف الملتقى التي تتمثل في توعية وإرشاد منظمات القطاع غير الربحي بالخدمات والفرص المتاحة في الجهات ذات العلاقة لتحقيق أثرها في المجتمع ورفع مساهمتها في الناتج المحلي، حيث أكد الصفحي أن الملتقى يسلط الضوء على العديد من المحاور ومنها الإشراف على الجمعيات والمؤسسات الأهلية ومسؤوليات المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي وأهمية المنصات الإلكترونية في دعم القطاع وفرص وبرامج تمكين القطاع ببنك التنمية الاجتماعية وصناعة المبادرات، بالإضافة إلى الأركان الاستشارية للملتقى. وتطرق مدير إدارة التمكين المجتمعي رائد يوسف المالكي عن الإجراءات التي تتخذ والجهات التي تشرف عليها وكذلك التخصصات التي لازالت تفتقد لاعتماد جمعيات، موضحا في شرحة عدد الجمعيات والمناطق التي ترتفع بها الجمعيات غير الربحية داعين إلى التطوع والمشاركة في هذا المجال.

وفي نهاية أعمال الملتقى كرم محافظ الطائف الرعاة والمشاركين واستمع في المعرض المصاحب لأعمال الملتقى لشرح من العاملين والمشاركين في الملتقى حيث قدمت الجمعيات عددا من الخدمات في محافظة الطائف.