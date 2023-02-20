بدأت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد اليوم (الإثنين) عمليات التوظيف بعد اكتمال عمليات الفرز النهائي من قبل اللجان المختصة للمقبولين من الجنسين الذين تنافسوا على الوظائف التالية: «دعاة وداعيات - مراقبين ومراقبات - حراس وحارسات أمن»، للفروع التالية: «الحدود الشمالية - نجران - عسير - الجوف - الباحة - تبوك - جازان»، حيث ستبدأ هذه الفروع اعتباراً من اليوم (الإثنين) التواصل مع المرشحين عبر هواتفهم لاستكمال مسوغات التعيين لـ 2775 في الفروع الـ7 والمباشرة للعمل على نظام العقود.

كما أشارت الوزارة إلى أنه سيتم البدء خلال شهر شعبان للعام الحالي 1444هـ، بتعيين كافة المقبولين في بقية الفروع بعد اكتمال عمليات الفرز النهائي من قبل اللجان المختصة والبالغ عددهم 4225 على الوظائف التالية: «دعاة وداعيات - مراقبين ومراقبات - حراس وحارسات أمن»، كما أنهت الوزارة خلال الأشهر الماضية قرارات تعيين 5000 إمام ومؤذن على نظام العقود بمختلف مناطق المملكة.

يذكر أن وزارة الشؤون الإسلامية وضمن مبادرة التوظيف التي بدأت بتنفيذها بتاريخ 1/6/1442هـ أنهت تعيين 25714 إماماً ومؤذناً على نظام العقود بمساجد وجوامع المملكة وحتى تاريخه، وبانتهاء عمليات التعيين للوظائف «مراقبين ومراقبات ودعاة وداعيات وحراس وحارسات» سيصل مجموع من تم تعيينهم منذ بدء المبادرة على وظائف العقود وحتى العام الحالي 1444هـ 45000 موظف وموظفة، كما بلغ عدد من تم تعيينهم على بند المكافآت من الأئمة والخطباء والمؤذنين 24180 منذ عام 1440هـ في مختلف مناطق المملكة ضمن الجهود التي تسعى الوزارة لتحقيقها لمواكبة تطلعات وتوجيهات القيادة في توظيف الكفاءات من أبناء وبنات الوطن.