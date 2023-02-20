ردم فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة آباراً مكشوفة، وغير معروف أصحابها ببحرة، بمشاركة وزارة الداخلية والدفاع المدني والأمانة والشؤون الصحية بالعاصمة المقدسة. يأتي ذلك لضمان سلامة عابري الطرق والمتنزهين والحد من تلوث طبقات المياه الجوفية. وأوضح مدير إدارة المياه بفرع منطقة مكة المكرمة المهندس محيي بن عبدالرحمن القبيسي، أنه تمت معالجة بلاغات عدة عن بئر ارتوازية مكشوفة ببحرة وتحديداً في حدا، وبئر أخرى مكشوفة وتمت معالجتها بالردم وإزالة الخطورة، وذلك بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.من جهته، أشار مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة المكلف المهندس ماجد بن عبدالله الخليف إلى استقبال البلاغات عن طريق غرفة العمليات «911» ونظام «بلاغات» للتبليغ عن الآبار المكشوفة عبر التطبيق الموحد للخدمات الإلكترونية من خلال موقعها الإلكتروني، ومن خلال الرابط: http:/‏‏/‏‏web.mewa.gov.sa/‏‏ucs/‏‏