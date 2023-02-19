دشن محافظ جدة الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي، اليوم، النسخة الـ11 من معرض جدة الدولي للسياحة والسفر، الذي يقام في الفترة من 19 - 21 فبراير، في «سوبر دوم».

وفور وصوله تجوّل في المعرض الذي يشارك فيه أكثر من 200 جهة محلية ودولية من هيئات وشركات قطاع السياحة والسفر، وشركات الطيران والفنادق والمنتجعات، وعدد من الشركات المتخصصة في قطاع السياحة، ثم كرّم محافظ جدة الجهات الراعية والداعمين للمعرض.

ويسعى المعرض إلى أن يكون منصة ذات بعد إقليمي ودولي لسوق السفر والسياحة، لإيجاد سبل التعاون، ومناقشة الطرق الفريدة التي تعمل على تشجيع السياحة الداخلية والخارجية، وتربط أعمال السياحة الخارجية مع البلدان المشاركة في مشاريع الاستثمار السياحي الجديدة، كأحد مستهدفات «رؤية المملكة 2030» من حيث تنويع مصادر الدخل الوطني والإسهام في دعم السياحة الداخلية.