احتفلت مدارس تعليم جدة (بنين، بنات)، بيوم التأسيس من خلال فعاليات متنوعة شهدتها المدارس، شملت مناشط متنوعة وعروضاً فلكلورية وأعمالاً فنية إلى جانب تفعيل دور الإذاعة المدرسية والمسرح وحصص النشاط.

وضمت المعارض الفنية المصاحبة للاحتفالات في المدارس، العديد من الأعمال الفنية المميزة بأنامل الطلاب والطالبات تحت إشراف معلميهم ومعلماتهم، عبروا من خلالها عن أسمى معاني الفخر والاعتزاز بتأسيس الدولة السعودية الأولى وتعزيز أهمية المواطنة الصالحة، إضافة لاستذكار عراقة و تاريخ الوطن المجيد.

كما اشتملت فقرات الاحتفالات على عروض فلكلورية شيقة شارك فيها الطلاب والطالبات معلميهم ومعلماتهن بهجة الاحتفاء بيوم التأسيس، إلى جانب المعارض الفنية المتنوعة وقصائد وطنية، أبرزت تاريخ الأجداد وقصة التأسيس المفعمة بالأمجاد والإنجازات الخالدة.

من جانبه، أكد المدير العام للتعليم بمحافظة جدة الدكتور نايف الزارع أهمية تعزيز هذه المناسبة المجيدة في نفوس الطلاب والطالبات وترسيخ معنى هذا اليوم الذي يعتبر بمثابة رمز للعمق التاريخي والحضاري والثقافي للمملكة العربية السعودية وما يمتلكه وطننا الشامخ من إرث تاريخي وحضاري.