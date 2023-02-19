نيابة عن أمير منطقة المدينة المنورة الأمير فيصل بن سلمان بن عبد العزيز، دشّن نائب أمير المنطقة الأمير سعود بن خالد الفيصل أعمال «منتدى المدينة المنورة الذكية» (SMF2023)، في نسخته الثانية، الذي تنظمه هيئة تطوير المنطقة بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (الموئل) بحضور أكثر من 40 متحدثًا من أكثر من 20 دولة حول العالم.

وفور وصول نائب أمير المنطقة إلى مقر انعقاد المنتدى بمركز الملك سلمان الدولي للمؤتمرات، اطّلع على ركن منصة «رسيل»، أول منصة للمدن الذكية في المملكة تعتمد على البيانات والتقنيات مفتوحة المصدر؛ لتساهم في تحسين جودة حياة السكان وإثراء تجربة الزوار، كما افتتح معرض «تناغم المدينة» للفنانة السويسرية - الفرنسية كاترين جفيلر، الذي يستعرض لأول مرة صور مدينة سعودية بتوأمة NFT باستخدام تقنية البلوكتشين، ضمن معرض فني معاصر.

واستُهل حفل تدشين أعمال المنتدى بالسلام الملكي، ثم تلاوة آيات من الذكر الحكيم، ثم ألقى أمين منطقة المدينة المنورة الرئيس التنفيذي لهيئة تطوير المنطقة المهندس فهد بن محمد البلهيشي الكلمة الافتتاحية، أكد فيها منافسة المملكة العربية السعودية للوصولِ إلى مستوياتٍ قياسيةٍ في مجالاتِ تنميةِ المدنِ وتحقيقِ الاستدامة، واستعرض التجربة الوطنية للمدينةِ المنورة في التحولِ إلى مفهومِ المدينةِ الذكيةِ التي تأتي في إطار تحسين جودةِ الحياةِ للسكان وإثراءِ تجربةِ ضُيوف الرحمن زوار المسجدِ النبويِ انطلاقاً من دعم ورعاية حكومة خادم الحرمين الشريفين، وولي عهده الأمين، بالتعاونِ مع جميعِ الشركاءِ في القطاعِ الحكوميِ والخاص للعملِ بصورةٍ تكاملية للوصول إلى تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وأوضح المهندس البليهشي أن استراتيجية المدينة المنورة الذكية تتمحورُ حولَ الإنسان؛ ولهذا تعمل كافة الجهات والشركاء وفق 3 محاور رئيسية تتمثل في التنمية المستدامة، وتحسين جودة حياةِ السُّكانِ وإثراء تجربةِ الزوارِ، وتَطويع التقنية لخدمةِ المدينةِ المنورة.

إثر ذلك، تناولت المديرة التنفيذية لبرنامج موئل الأمم المتحدة السيدة ميمونة شريف، خلال كلمتها في أعمال المنتدى، مفهوم المدن الذكية المتمحورة حول الإنسان، وأعربت عن اهتمام ومتابعة برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (الموئل) للجهود المبذولة في المدينة المنورة لتصبح مدينة ذكية، وأشارت إلى أهمية تسخير الإمكانيات التقنية والرقمية لخدمة مستهدفات التنمية الحضرية المستدامة.

ثم ألقت مديرة تحالف المدن الذكية لدول مجموعة العشرين (G20) بالمنتدى الاقتصادي العالمي السيدة كريستي ميتشل كلمة تحدثت خلالها عن التوجهات العالمية للمدن الذكية والدور الريادي للمدينة المنورة في تطوير منصة المدن الذكية، وأكدت على ضرورة الاستخدام المسؤول والأخلاقي للتقنيات بما يخدم احتياجات ومتطلبات السّكان والزوار.

ثم تسلّم أمين منطقة المدينة المنورة الرئيس التنفيذي لهيئة تطوير المنطقة المهندس فهد البليهشي شهادة حصول المدينة المنورة على المستوى الفضي في تحقيق أهداف التنمية المستدامة والممنوحة من برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (الموئل)، قدمتها المديرة التنفيذية للبرنامج السيدة ميمونة شريف.

وفي نهاية الحفلة، كرّم نائب أمير منطقة المدينة المنورة الرُعاة والمنظمين المشاركين في أعمال المنتدى.

يُذكر أن منتدى المدينة المنورة الذكية، الذي تتواصل فعالياته على مدار 3 أيام، يهدف إلى توفير مساحة لرواد الفكر والخبراء لمشاركة خبرات وتجارب المدن الذكية العالمية، ومناقشة التحديات التي تواجه سكان وزوار المدن، وسبل تطبيق مفاهيم المدن الذكية، فضلًا عن استعراض تجربة المدينة المنورة الرائدة نحو تحولها الى مدينة ذكية مع الالتزام بهويتها وثقافتها الإسلامية.