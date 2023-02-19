أمهلت الأمانة العامة للجان النظر في طلبات تملك العقارات (إحكام) التابعة للهيئة العامة لعقارات الدولة، أصحاب الطلبات المرفوعة سابقًا مهلة 30 يوما لاستكمالها.

وبينت الأمانة أنه يتعين على الطلبات التي تم تقديمها سابقاً على المنصة دون استكمال الإجراءات والشروط اللازمة ضرورة استكمال الإجراءات المطلوبة خلال مدة أقصاها 30 يوما من تاريخه، وذلك للطلبات المقدمة على منصة إحكام قبل تاریخ 1444/5/5.



وأشارت إلى أنها خصصت مجموعة من قنوات التواصل مع المستفيدين منذ بداية فترة استقبال الطلبات التي بدأت بتاريخ 1442/5/5، وذلك حرصا على خدمتهم وتوضيح كافة الشروط والوثائق اللازمة لتقديم طلبات التملك، والرد على كافة الاستفسارات وتلقي الملاحظات من خلال «مركز التواصل الموحد على الرقم (920035544)، وحساب «إحكام» على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: Ehkaam_sa@ وكذلك البريد الإلكتروني: info@ehkaam.sa.