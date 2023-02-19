تستعد وزارة الصحة لتفعيل الصيدليات الملحقة بمراكز الرعاية الصحية الأولية في عدد من مناطق ومحافظات المملكة وإلغاء نظام «وصفتي» الذي كان معمولًا به خلال السنوات الماضية لتأمين العلاجات التي لا تتوفر في الصيدليات الحكومية بالمجان من خلال الصيدليات الخاصة.

وعلمت «عكاظ» أن نائب وزير الصحة للتخطيط والتطوير وجه بإعادة تفعيل الصيدليات في المراكز الصحية المستهدفة وعددها 711 مركزا صحيا في عدد من المناطق والمحافظات وإلغاء نظام وصفتي فيها، وتوفير كادر صيدلاني في هذه المراكز في أقرب وقت ممكن تمهيدا لبدء التطبيق الفعلي خلال الفترة القادمة.

ونظام وصفتي هو عبارة عن خدمة إلكترونية متطورة أطلقتها الوزارة لرفع مستوى الخدمات الصحية وضمان توفر الأدوية عبر ربط المستشفيات ومراكز الرعاية الصحية الأولية الحكومية بالصيدليات المجتمعية ليتيسر للمريض استلام الدواء من أقرب صيدلية مجتمعية مجاناً.