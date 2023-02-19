أعلن بنك التنمية الاجتماعي التقديم لمنتج الدورة التشغيلية بسقف يصل إلى 500 ألف ريال. وكشفت مصادر «عكاظ» أن بنك التنمية الاجتماعية وصف المنتج بأنه عبارة عن منتج تمويلي يهدف إلى تمويل الجمعيات الأهلية والجمعيات التعاونية التي لديها مشروع استثماري قائم وترغب التمويل لغرض تغطية التكاليف التشغيلية لتتمكن من توفير دخل ثابت من تنويع مصادر الدخل وتحقيق الاستدامة المالية، وتصل مدة التمويل 18 شهرا مع مرونة في السداد ويكون التقديم إلكترونيا عبر موقع بنك التنمية الاجتماعي.



يذكر أن بنك التنمية الاجتماعي استأنف، استقبال طلبات التقديم على منتج تمويل الأسرة، بعد توقف المنتج لأكثر من 3 أشهر، وسجل عدد من المواطنين طلباتهم إلكترونيا بنجاح.



