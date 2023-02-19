لا يزال المجلس التنسيقي لشركات أرباب الطوائف ومقدمي خدمة حجاج الخارج، يبحث عن 237 مطوفاً ومطوفة أو ورثتهم لتسليمهم مستحقات الوفورات الموجودة منذ أكثر من 42 عاماً. ودعا المجلس المستفيدين من هذه المبالغ إلى سرعة التواصل مع المجلس، عبر الرابط الإلكتروني المخصص لتسجيل بياناتهم وكافة المستندات المطلوبة تمهيداً لصرف تلك المبالغ.يذكر، أن مبالغ الوفورات هي عبارة عن نسبة 5% كانت تستقطعها وزارة الحج والعمرة من المطوفين والمطوفات، الذين كانوا يخدمون ضيوف البيت الحرام فردياً قبل إنشاء مؤسسات الطوافة آنذاك، وتودعها في حسابها منذ 1391هـ وحتى 1402هـ، حتى وصلت المبالغ إلى نحو 200 مليون ريال.