فيما تنطلق اليوم (الأحد)، الاختبارات الشفوية والعملية للمواد ذات الجانبين في مدارس التعليم، والمواد المحمولة ومواد التعلم الذاتي بنظام المقررات، ومواد التعلم المدمج في نظام المسارات الثانوي، لنهاية الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالي 1444، حددت وزارة التعليم يوم الثلاثاء، آخر موعد لإدخال درجات السلوك والمواظبة ودرجات الاختبارات الشفوية والعملية في نظام «نور» الإلكتروني. وأكدت الوزارة، على المدارس ضرورة الالتزام بأزمنة الاختبارات التحريرية النهائية، التي ستنطلق الأحد القادم، بحيث تكون ساعة في الصفوف من الثالث وحتى السادس بالمرحلة الابتدائية، وفي المرحلة المتوسطة للمواد التي تكون حصصها الأسبوعية حصة أو حصتين ساعة ونصف في المرحلة الثانوية.وأشارت الوزارة، إلى أنه بالنسبة للمواد التي عدد حصصها من 3 إلى 4 فيخصص لها ساعة ونصف في المرحلتين الابتدائية والمتوسطة، وساعتان في المرحلة الثانوية، وبالنسبة للمواد التي عدد حصصها 5 فما فوق فتخصص لها ساعتان للمرحلة الابتدائية والمتوسطة، وساعتان ونصف للمرحلة الثانوية. وأفادت بأن الاختبار التحريري في المواد ذات الجانبين التي يكون فيها الجانب العملي نصف الدرجة أو أكثر تُخصص لها ساعة واحدة فقط.