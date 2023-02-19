تنظّم جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، اليوم، بمشاركة خبراء عرب ودوليين في مجال مكافحة الجريمة المالية عبر الإنترنت، ورشة عمل تحت عنوان «الجرائم المالية عبر الإنترنت.. الاحتيال المالي عن طريق الهندسة الاجتماعية»، وذلك بمقر الجامعة في الرياض.وستناقش الورشة، التي تستمر على مدى 3 أيام، 19 ورقة عمل تركز على 3 محاور رئيسية؛ مشتملة على عدد من المواضيع ومنها أساليب الهندسة الاجتماعية عبر الإنترنت الأكثر شيوعاً في الاحتيال المالي في اليوم الأول، أما اليوم الثاني فتدور المناقشات حول حالات واقعية لتلك الجرائم وأفضل ممارسات التحقيق فيها، فيما سيكون اليوم الثالث والأخير مخصصاً لمناقشة التحديات والفرص المستقبلية ذات الصلة بالاحتيال المالي، إضافة إلى عدد من الجلسات والطاولات المستديرة التي تركز على مناقشة الجرائم المالية الإلكترونية وتحديات التحقيق فيها وذلك على هامش الورشة.ويأتي تنظيم الورشة، انطلاقاً من إستراتيجية جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية 2019 - 2023، بوصفها الجهاز العلمي لمجلس وزراء الداخلية العرب، التي ركزت على دراسة الجرائم الاقتصادية والسيبرانية؛ لما تمثله من تحد كبير للجهات الأمنية عربياً ودولياً، واستمراراً لجهود الجامعة في مكافحة مثل هذه الجرائم؛ حيث أسست مركز الجرائم السيبرانية والأدلة الرقمية، ونفَّذت العديد من الدراسات والأبحاث في هذا المجال.