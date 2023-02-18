اطلع وزير الدولة محافظ العاصمة المؤقتة (عدن) أحمد حامد لملس، على التجهيزات الطبية ومستوى الخدمات التي يقدمها مستشفى عدن خلال زيارة تفقدية، بحضور مدير البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن المهندس أحمد مدخلي، تفقدا خلالها أقسام المستشفى، واستمع المحافظ إلى شرح حول طبيعة الخدمات الطبية التي يقدمها والعمليات الجراحية التي أجراها المستشفى مجاناً للمرضى والتي تزيد على 170 عملية في مجال القلب المفتوح بمعدل 2 - 4، وعمليات القسطرة بمعدل 8 - 10 عمليات في اليوم.

وأوضح المختصون لوزير الدولة أن معدل مرتادي المستشفى في اليوم الواحد من المرضى يزيد على 1533 حالة في 13 عيادة متخصصة في المجالات الطبية المختلفة.

وكان عدد من المرضى عبروا في حديثهم لمحافظ عدن عن تقديرهم وامتنانهم لما لمسوه من رعاية واهتمام طبي وعلاجي كبير، وثمنوا موقف الأشقاء في المملكة العربية السعودية الذين أتاحوا أمام اليمنيين صرحاً طبياً شامخاً بالتجهيزات الضخمة وكامل الرعاية، باعتباره أهم صرح طبي في اليمن.

كما أبدى المحافظ إعجابه بما لمسه من تطور وتجهيزات. وقال إن المستشفى يعد مشروعاً حيوياً عمل نقله نوعية في الخدمات الطبية، مثمناً دعم الأشقاء في المملكة، ومؤكدا أن المستشفى يعكس العلاقة المتميزة التي تربط اليمن بالمملكة.

من جانبه، أوضح المهندس أحمد مدخلي أن المستشفى لا يزال في مراحلة الأولى ولم يتم افتتاحه بشكل رسمي، مفيداً بأنه سيشهد افتتاح العديد من الأقسام خلال الفترة القادمة بما يلبي تطلعات الأشقاء اليمنيين في صرح طبي يقدم الخدمات للمرضى اليمنيين البسطاء بشكل مجاني، موفراً أمامهم أعباء مالية ضخمة يصعب على ذوي الدخل المحدود تحملها.