التقى وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، اليوم (الجمعة)، النائبة في البرلمان الأوروبي الدكتورة هانا نيومان، وذلك على هامش أعمال مؤتمر ميونخ للأمن 2023، في جمهورية ألمانيا الاتحادية.

وجرى خلال اللقاء، استعراض العلاقات المميزة التي تجمع المملكة بالاتحاد الأوروبي، وسبل تعزيز الحوار بين الجانبين حول القضايا ذات الاهتمام المشترك.

كما ناقش الجانبان الموضوعات المطروحة في مؤتمر ميونخ للأمن 2023، وأهمية تعزيز العمل المتعدد الأطراف بما يحقق الأمن والسلم الدوليين.

من جهة أخرى التقى وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، اليوم، وزيرة خارجية جمهورية ألمانيا الاتحادية أنالينا بيربوك، وذلك على هامش أعمال مؤتمر ميونخ للأمن 2023 في جمهورية ألمانيا الاتحادية.

وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات المتينة بين المملكة وألمانيا وسُبل تعزيزها ودعمها في جميع مجالات التعاون والتنسيق المشترك، لاسيما في المجالات السياسية والأمنية والاقتصادية.

وتبادل الجانبان وجهات النظر حيال الأزمة (الروسية - الأوكرانية)، والجهود الدولية الرامية لحل الأزمة سياسياً بما يحقق الأمن والسلم الدوليين، كما تناول الجانبان آخر المستجدات حيال البرنامج النووي الإيراني والجهود المبذولة في هذا الشأن.

وناقش الجانبان العديد من القضايا والمستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، وفي مقدمتها تعزيز جهود إرساء دعائم السلام التي يبذلها البلدان الصديقان بالمنطقة والعالم.