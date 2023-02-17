وصلت إلى مطار غازي عنتاب في جمهورية تركيا اليوم (الجمعة) الطائرة الإغاثية السعودية الثانية عشرة تحمل على متنها 75 طنا من السلال الغذائية والمواد الإيوائية والطبية.

ويأتي ذلك ضمن الجسر الإغاثي السعودي الذي يسيّره مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لمساعدة متضرري الزلزال في سورية وتركيا، إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، وتجسيدا للدور الإنساني النبيل الذي تقوم به المملكة العربية السعودية.