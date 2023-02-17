واصلت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك جهودها في التصدي لمحاولات التهريب، حيث تمكنت في منفذ البطحاء من إحباط محاولتي تهريب أكثر من 27 كيلوغراماً من مادة الشبو، و17 ألف حبة محظورة خاضعة للرقابة، وذلك بعد العثور عليها مُخبأة في شاحنتين قدمتا إلى السعودية عبر المنفذ.

وأوضحت الهيئة أنه عند خضوع إحدى الشاحنات القادمة عبر منفذ البطحاء للإجراءات الجمركية والكشف عليها عبر التقنيات الأمنية والوسائل الحية «الكلاب البوليسية» عُثر على تلك الكمية من الشبو مُخبأة داخل طفاية الحريق الخاصة بالشاحنة. كما أضافت أنها تمكنت في المحاولة الثانية من إحباط تهريب 17 ألف حبة بعد العثور عليها مُخبأة في أجزاء متفرقة من إحدى الشاحنات القادمة إلى السعودية عبر المنفذ.

وأضافت الهيئة أنه بعد إتمام عمليتي ضبط الممنوعات جرى التنسيق مع المديرية العامة لمكافحة المخدرات لضمان القبض على مستقبلي المضبوطات داخل السعودية، وتم بفضل الله القبض عليهم.

وأكدت الهيئة أنها ماضية في إحكام الرقابة الجمركية على واردات السعودية وصادراتها، وتقف بالمرصاد أمام محاولات المهربين، وذلك تحقيقًا لإحدى أبرز مهماتها، الممثلة في أمن وحماية المجتمع من هذه الآفات، كما أكدت الهيئة أنها تعمل على توحيد الجهود مع المديرية العامة لمكافحة المخدرات للإسهام في فاعلية المنهجية المتبعة بين الجهتين؛ لمكافحة تهريب المخدرات بكافة أشكالها وأنواعها.

ودعت الهيئة إلى الإسهام في مكافحة التهريب لحماية المجتمع والاقتصاد الوطني من خلال التواصـل معها على الرقم المخصص للبلاغات الأمنية (1910) أو عبر البريد الإلكتروني 1910@zatca.gov.sa أو من خلال الرقم الدولي (00966114208417)، حيث تتولى الهيئة من خلال هذه القنوات استقبال البلاغات المرتبطة بجرائم التهريب، ومخالفات أحكام نظام الجمارك الموحد وذلك بسرية تامة مع منح مكافأة مالية لمقدم البلاغ في حال صحة المعلومات المقدمة.