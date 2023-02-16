أعلنت منصة «أبشر» للخدمات الإلكترونية لوزارة الداخلية، 6 شروط يجب التأكد منها للتمكن من الاستفادة من خدمة تحديث معلومات الجواز للمقيمين عبر «أبشر أفراد».

وأفادت المنصة بأن الخدمة تتيح تحديث معلومات الجواز للمستثمر نفسه، والعمالة المنزلية وأفراد الأسرة غير السعوديين، والذين تم إصدار جوازات سفر جديدة لهم من سفارة بلدانهم في السعودية أو خارجها، وذلك عند استيفاء شروط وأحكام وزارة الداخلية التالية: يتم تحديث جواز سفر المستفيد من قبل الكفيل أو المفوض له فقط في حال وجود تفويض، لا يمكن للمستفيد تحديث بيانات جواز السفر الخاص به عبر الخدمة (باستثناء الكفيل المستثمر).

وأضافت المنصة أن من الشروط أيضا أنه يمكن تحديث معلومات الجواز مرة واحدة كل خمس سنوات فقط من خلال «أبشر»، وأنه لا يمكن تحديث معلومات الجواز في حال كانت المدة المتبقية في صلاحية الجواز الحالي أكثر من 12 شهراً.

وشددت الشروط على أنه لا يمكن تحديث معلومات الجواز في حال وجود مخالفات مرورية على سجل الإقامة المراد تسجيل الجواز الجديد له، إضافة إلى التحقق من حالة المستفيد وألا يكون مسجلاً بالنظام كـ«متغيب عن العمل».