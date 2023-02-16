أعلنت «مساند»، المنصة الرسمية لخدمات العمالة المنزلية في السعودية، أن استقبال العاملات المنزليات القادمات بتأشيرة خروج وعودة يقع تحت مسؤولية صاحب العمل بشكل كامل في 7 مطارات سعودية.

وكشفت المنصة أن استقبال العاملات المنزليات يكون في مطار الملك خالد الدولي، ومطار الملك فهد الدولي، ومطار الأمير نايف بن عبدالعزيز الدولي، ومطار الأمير محمد بن عبدالعزيز، ومطار حائل الدولي، ومطار الأحساء الدولي، ومطار أبها الدولي، حيث يلتزم صاحب العمل باستقبالها من المطار مباشرة، داعية إلى التواصل معها على الرقم 920002866 للمزيد من المعلومات.

يذكر أن المديرية العامة للجوازات قد أكدت أن استقبال العاملات المنزليات القادمات للعمل لأول مرة يكون من اختصاص مكاتب الاستقدام، أما العاملات المنزليات القادمات بتأشيرة الخروج والعودة يكون استقبالهن تحت مسؤولية صاحب العمل.