ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي، 20 مقيماً مخالفاً لنظام البيئة؛ 18 من الجنسية البنغلاديشية، و2 من الجنسية المصرية، لتخزينهم أكثر من 179 متراً مكعباً من الحطب المحلي واستخدامه في تصنيع الفحم المغشوش في وادي الحائر بمنطقة الرياض.وأوضح المتحدث باسم القوات الخاصة للأمن البيئي العقيد عبدالرحمن العتيبي، أنه جرى تطبيق الإجراءات النظامية بحقهم، وتسليم الكميات المضبوطة للجهات المختصة بوزارة البيئة والمياه والزراعة، مؤكداً أن عقوبة تخزين الحطب المحلي غرامة تصل إلى 16 ألف ريال لكل متر مكعب، بإجمالي (2,864,000 ريال).وحث العتيبي، على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم 911 بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و999 و996 في بقية مناطق المملكة.