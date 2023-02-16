استعرض وزير الاقتصاد والتخطيط فيصل الإبراهيم، أمس، مع وزير الاقتصاد والعمل بجمهورية النمسا، مارتن كوشر، تعزيز العلاقات الاقتصادية بين المملكة وجمهورية النمسا وآخر التطورات ذات الاهتمام المشترك.وناقش وزير الاقتصاد والتخطيط، أمس، خلال لقائه الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية في المملكة المغربية محسن الجزولي، على هامش فعاليات الاجتماع الوزاري لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية المقام في باريس، سبل تعزيز التعاون بين البلدين في المجال الاقتصاد والتخطيط واستعراض أبرز الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.