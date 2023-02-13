نفّذ فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة أمس، بمشاركة مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بجدة، وقطاع حرس الحدود، وأمانة محافظة جدة، والهلال الأحمر السعودي، وأكثر من 300 متطوع ومتطوعة، حملة تنظيف شاطئ الحمراء.وأوضح مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة المكلف المهندس ماجد بن عبدالله الخليف، أن الوزارة أتاحت العديد من الفرص التطوعية على المنصة الوطنية للعمل التطوعي في جميع محافظات منطقة مكة المكرمة، وذلك للإسهام في غرس روح التطوع بالمجتمع واكتساب الخبرات واستثمار الوقت والقدرات وتعزيز روح الانتماء الوطني. وأكد ضرورة رفع الوعي البيئي للمجتمع وتسليط الضوء على أهمية تنظيف سواحل المنطقة ورعاية البيئة باعتبارها ضرورة مجتمعية وزيادة عدد حملات تنظيف السواحل، خصوصاً أن لها أهميتها الكبيرة على البيئة والمجتمع والفرد معاً لما تبثه في نفوس الشباب من تعزيز شعورهم العام بالولاء والانتماء وتقديم الأفضل من أجل بيئة صحية وآمنة.