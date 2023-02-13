فيما بدأت مدارس التعليم العام مطلع الأسبوع الحالي، إعداد جداول اختبارات نهاية الفصل الدراسي الثاني، حددت الوزارة الخميس القادم، آخر موعد لاستلام النسخة الورقية من نماذج أسئلة اختبارات نهاية الفصل الثاني ونماذج الإجابة من المعلمين والمعلمات.وأكدت على ضرورة الاهتمام بورقة الأسئلة من حيث الإخراج، ويتضمن مراعاة الآتي: تنظيم البيانات الخاصة برأس الصفحة، على أن تشمل البيانات في أعلى ورقة الأسئلة إدارة التعليم، اسم المدرسة، اسم المادة، الصف الدراسي، القسم، الفصل الدراسي، الدور، العام الدراسي والزمن، ويدون أسفل الصفحة بعض العبارات الإرشادية مثل: (يتبع، تمت الأسئلة).وشددت وزارة التعليم، على طباعة الأسئلة بشكل منسق وخط واضح بالحاسب الآلي، مع العناية بالترتيب والتفريع والترقيم، وضبط الكلمات بالشكل كلما تطلب الأمر، كي لا تكون هناك حاجة لقراءتها للطلاب مع الفصل بمسافة كافية بين التعليمات والأسئلة والفصل بين كل سؤال والذي يليه بمسافة كافية، وعدم تجزئة السؤال على صفحتين متتاليتين، والتأكد من كتابة أسماء معدي الأسئلة وتواقيعهم في آخر ورقة من نموذج الإجابة، ويمنع طباعة الأسئلة خارج المدرسة. وشددت الوزارة على عدم تضمين ما لا يخص المادة من الدعايات أو غيرها، على أن تكتب نماذج الإجابة للأسئلة لتكون وافية تماماً، وتوزع الدرجات على كل سؤال متناولة الجزئيات، وذلك على الهامش الأيسر للورقة، مع مراعاة مناسبة الدرجة المخصصة للسؤال مع المحتوى، ويقوم معد الأسئلة ونماذج الإجابة بمراجعتها بعد الانتهاء من إعدادها للاطمئنان على أنها في مجموعها تشكل تقويماً موضوعياً عادلاً لتحصيل الطالب.