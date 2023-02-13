تستعد وزارة التعليم لتطبيق المرحلة الثانية من نظام الحضور والانصراف الإلكتروني عبر تطبيق «حضوري» في إدارات التعليم، بعد أن تمت تجربته في الوزارة في المرحلة الأولى.ودعت إدارات التعليم، الموظفين والموظفات إلى سرعة إنشاء بريد وزاري تمهيداً لبدء تطبيق النظام الجديد في المرحلة الثانية على مستوى الإدارات التعليمية.وأعلنت الوزارة، في وقت سابق عبر الدليل المخصص للتطبيق، أن النظام يعمل من خلال تطبيق إلكتروني يستخدم أحدث التقنيات كإنترنت الأشياء والسمات الحيوية لضبط ساعات عمل الموظفين، موفراً بذلك الوقت والجهد مع إمكانية الوصول السريع والحي لبيانات التحضير، وإمكانية تحضير آلاف الموظفين في لحظات دون انتظار. وتتطلب تعبئة بيانات تسجيل الدخول اسم المستخدم وكلمة المرور، والنقر على زر تسجيل الدخول، وبعد إدخال بيانات تسجيل الدخول يتطلب التحقق من الحساب عن طريق إدخال رمز التحقق المرسل إلى رقم الهاتف.وعند تسجيل الدخول للتطبيق للمرة الأولى، يطلب من المستخدم تسجيل السمات الحيوية كبصمة الوجه وبصمة الصوت وبصمة الإصبع. ويتيح التطبيق إمكانية إنشاء طلب استئذان جديد، إضافة إلى متابعة الطلبات السابقة، عند النقر عليها تظهر في البداية شاشة فارغة في حال لم يسبق للموظف طلب استئذان، وفي حال وجود طلبات مسبقة تظهر جميع الاستئذانات التي تم طلبها مسبقاً وحالتها في القبول والرفض و«تحت الإجراء».وفي حال لم يرتبط الحساب المسجل في التطبيق بموقع فعال أو وجود الموظف خارج نطاق الموقع الجغرافي لعمله الفعلي، تظهر رسالة «لست في الموقع الصحيح للتحضير».