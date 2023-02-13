ثمّن أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، دعم القيادة وحرصها على اعتماد المشاريع البلدية التي تحقق جودة حياة المواطن والمقيم وتحقق مستهدفات رؤية 2030، معرباً عن سعادته بتدشين حزمة من المشاريع التنموية التي تسهم في رفع مستوى جودة حياة السكان والزائرين للمنطقة، إضافة إلى تهيئة مرافق لممارسة الرياضة والعديد من الحدائق والمتنزهات، وتهيئتها لتناسب جميع أفراد الأسرة وتحقق رغبات وتطلعات أهالي المنطقة، مؤكداً بأن المرافق وجدت لرفاهية المواطن والمقيم، مشدداً على أهمية أن يكون لدى الجميع الوعي الكافي للمحافظة عليها وعلى نظافتها، واستغلالها للأغراض التي أقيمت من أجلها، كما على الأمانة والجهات المعنية صيانتها بشكل دوري من أجل أن تبقى وأن تكون فوائدها ملموسة للجميع.جاء ذلك، خلال تدشينه في مكتبه أمس، عدداً من المشاريع التنموية التي نفذتها أمانة المنطقة، تقدر تكلفتها الإجمالية بأكثر من مليار ريال.وأوضح أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد الجبر، بأن المشاريع شملت التشغيل التجريبي لمشروع النقل العام بالحافلات لحاضرة الدمام ومحافظة القطيف، وذلك لبناء منظومة النقل العام بالمنطقة الشرقية، من خلال تشغيل أكثر من 80 حافلة حديثة موزعة على 8 مسارات دائرية وبطول إجمالي (400 كم)، وذلك لخدمة أكبر شريحة من سكان وزوار المنطقة الشرقية وتنفيذ العديد من الطرق والتقاطعات وتحسينها، وإضافة مداخل جديدة للمدن وتنفيذ الحلول اللازمة لمعالجة النقاط المرورية والتي أسهمت في تقليل زمن الرحلة وتحسين مستوى الخدمة والسلامة على شبكة الطرق، حيث تم افتتاح جسر طريق الأمير نايف عند تقاطعه مع الشارع الثامن عشر بطول 480 متراً، وتطوير طريق الأمير متعب عند التقائه بطريق الأمير نايف حتى دوار القصور مروراً بتقاطعه مع طريق الأمير محمد بن فهد بطول 6 كيلومترات.