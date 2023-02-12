نفذت الإدارة العامة للأمن السيبراني في النيابة العامة اليوم فعالية «التوعية بالأمن السيبراني».

وتأتي الفعالية في إطار تكثيف جهود النيابة العامة التوعوية بأهمية الحفاظ على المعلومات والعناية الفائقة بسريتها، والوعي بين منسوبيها، لمواجهة المخاطر والتهديدات في الفضاء السيبراني. وتضمنت الفعالية استعراض جهود الإدارة العامة للأمن السيبراني في تعزيز الوعي المعلوماتي لمنسوبي النيابة العامة، وتجارب افتراضية لأساليب الاختراق، وشرحاً مفصلاً عن طبيعة الاختراقات.

يذكر أن الفعالية تهدف إلى رفع مستوى الوعي بالأمن السيبراني، وحماية البنى التحتية والخدمات والأنشطة المعلوماتية، والمحافظة على سرية المعلومات لدى الكوادر البشرية، للحد من التهديدات السيبرانية، والمساهمة في المحافظة على الأمن المعلوماتي الوطني، إضافة إلى التوعية بالمخاطر السيبرانية، والإجراءات العملية في مكافحتها.