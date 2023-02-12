استعرضت لجنة الصداقة البرلمانية السعودية البريطانية في مجلس الشورى، خلال اجتماعها برئاسة عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور غازي بن زقر، مع وفد من أعضاء البرلمان البريطاني بمجلسيه العموم واللوردات، برئاسة ياسمين قريشي، في مقر المجلس بالرياض اليوم، العديد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين في مختلف المجالات، لا سيما البرلمانية بين مجلس الشورى والبرلمان البريطاني، والسبل التي تمكّن من تعزيز العلاقات الثنائية بينهما في مختلف المجالات، مؤكدين أهمية تعزيز التواصل المستمر.يذكر أنّ لجان الصداقة البرلمانية في مجلس الشورى تهدف إلى توثيق روابط الصداقة بين مجلس الشورى والبرلمانات في الدول الشقيقة والصديقة وتحقيق أكبر قدر من التنسيق والتعاون في المحافل البرلمانية على الصعيدين الإقليمي والدولي.