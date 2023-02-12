وافق مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل على تشكيل مجلس لجنة لإصلاح ذات البين في القضايا المحكوم فيها بالقتل قصاصاً، برئاسة وكيل الإمارة الدكتور مشبب بن عائض القحطاني، وتربط بأمير المنطقة.

وتهدف اللجنة إلى السعي في الإصلاح بين أطراف قضايا القتل قصاصاً بما يحقق التسامح وإنهاء الخلافات وتصفية النفوس بين أبناء المجتمع دون إكراه أو إجبار أو ضغط، وأن لا تكون القضية المحكوم فيها من قضايا جرائم القتل التي ترتبط بأعمال الخطف أو السرقة أو فعل فاحشة الزنا أو اللواط أو التمثيل بالقتيل أو تبييت النية بالقتل.

وأكدت اللائحة التنظيمية للجان إصلاح ذات البين، التي أقرها محلس الوزراء أخيرا، على أن لا يكون المقابل المالي للصلح (إن تم اشتراطه) مبالغاً فيه، وإذا كان كذلك فعلى الأعضاء المكلفين بالسعي في الصلح مواصلة السعي في تخفيض ذلك المقابل.

وأوضحت اللائحة أن بدء أعمال اللجنة في كل قضية يكون بتوجيه من أمير المنطقة بعد ورود توجيه من وزارة الداخلية بتنفيذ حكم القصاص بناء على ما يصدر من المحكمة العليا، وأتاحت الفرصة لمن يرغب العمل تطوعاً في اللجنة أن يتقدم بطلب إلى اللجنة، وعلى اللجنة إكمال اللازم في ضوء الضوابط المنظمة لأعمالها.