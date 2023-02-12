عينت الهيئة الملكية لمحافظة العلا عبدالرحمن بن سليمان الطريري رئيسا لقطاع الاتصال والعلاقات العامة بالهيئة. ويملك الطريري ما يزيد على 15 عاما من الخبرة في مجال الإعلام والاتصال والعلاقات الإعلامية.

ويحمل عبدالرحمن الطريري شهادة البكالوريوس في تخصص الحاسب الآلي من جامعة الملك سعود، وشهادة الماجستير في مجال إدارة الأعمال والتسويق، وتلقى العديد من الدورات داخل المملكة وخارجها في مجالات متصلة بالإعلام والتسويق والعلاقات العامة.

وبدأ مسيرته من إحدى شركات الاتصالات المتخصصة مديرا للتسويق، ثم انتقل إلى شركة «زين» حيث تدرج عبر عدد من الوظائف في مجال الإعلام والاتصال إلى أن أصبح مديرا للشراكات الإعلامية.

وبدأ بعد ذلك مرحلته في «الصادرات السعودية» مديرا للاتصال والتسويق، ثم مستشارا إعلاميا في وزارة الثقافة، ومستشارا إعلاميا بعد ذلك في وزارة الطاقة، ثم بدأ في 2020 مسيرته في الهيئة الملكية لمحافظة العلا مديرا عاما للاتصال المؤسسي، حتى أصبح رئيسا لقطاع الاتصال والعلاقات العامة.