ضبطت فرق الرقابة الميدانية التابعة لوزارة التنمية والموارد البشرية في محافظة الخبر، عاملة من جنسية آسيوية مخالفة لنظام الإقامة والعمل، تعمل في صالون للحلاقة الرجالية، وذلك بعد رصد إعلان تسويقي ذُكرت فيه خدمات العاملة بما يخالف التنظيم الموحد لبيئة العمل، وعليه تم اتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.

وأكد المتحدث باسم وزارة التنمية والموارد البشرية سعد آل حماد، عبر حسابه في «تويتر»، ضرورة التزام جميع المنشآت وأصحاب العمل بتطبيق نظام العمل السعودي، داعيا الجميع إلى الإبلاغ عن أي مخالفات يرصدونها عبر تطبيق الوزارة المتاح على أجهزة الهواتف الذكية.