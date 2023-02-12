شارك في مبادرة تنظيف شاطئ الحمراء بجدة أكثر من 300 متطوع ومتطوعة من مختلف فئات المجتمع، التي نظمها فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة بمشاركة وقف الملك عبدالعزيز للعين العزيزية وقطاع حرس الحدود، وأمانة محافظة جدة، والهلال الأحمر السعودي.

وتهدف المبادرة للمساهمة في غرس روح التطوع بالمجتمع واكتساب الخبرات واستثمار الوقت والقدرات وتعزيز روح الانتماء الوطني وتفعيلا لدور المسؤولية المجتمعية وتحفيزا لجميع فئات المجتمع من أجل نشر الوعي البيئي وغرس ثقافة الاستدامة، وذلك للابتعاد عن العادات السلبية التي تتسبب في تشويه جمال البيئة البحرية والمناطق الساحلية.