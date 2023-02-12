أكد عدد من الطالبات الموهوبات اللواتي حصدن الجوائز الكبرى لتمثيل السعودية في منافسات معرض إبداع للعلوم والهندسة، المتأهلات لتمثيل المملكة في منافسات «آيسف» 2023، جاهزيتهن لتمثيل المملكة في منافسات «آيسف»، التي تنطلق في شوال القادم.وأوضحت مديرة إدارة الموهوبات بتعليم جدة الدكتورة حنان آل كباس، أن مسابقة الأولمبياد الوطني للإبداع العلمي بالمسابقة النوعية على المستويين المحلي والعالمي، التي نظمتها وزارة التعليم بالتعاون مع مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع (موهبة)، تحث الموهوبات على تقديم مشاريع علمية وتشجيع البحث العلمي والابتكار.وأفادت، بأن هذه الجهود أثمرت عن تأهل 29 طالباً وطالبة للمعرض الختامي في معرض الإبداع والهندسة في المنطقة الشرقية بحصد 7 جوائز كبرى و43 جائزة خاصة. من جهتها، أشارت منسقة الإبداع في إدارة الموهوبات بتعليم جدة عبير الخبتي، إلى بذل كافة الجهود لدعم مشاريع الطالبات البحثية من خلال فريق علمي متخصص في الموهبة مهمته التواصل مع الجامعات، والتأكد من سلامة مشاريع الطالبات الموهوبات. وقالت الحاصلة على المركز الثالث في مسابقة الأولمبياد الوطني للإبداع العلمي الطالبة ريتاج عبدالرحمن السلمي، عن مشروعها في مجال الطاقة: «فكرة مشروعي البحثي انطلقت في الصيف تحت إشراف مركز الهيدروجين وتخزين الطاقة في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، إذ تمكنت خلال 8 أشهر من إكمال التجارب وكتابة الورقة البحثية والمشاركة في مسابقة الأولمبياد».وأشارت الطالبة ريتال محمد جدع إلى أن بداية مشروعها كانت خلال برنامج صيفي بحثي، حيث بدأت بالخلايا الشمسية، وانتهت بابتكارها لباعث التيرا هيرتز، وهو جهاز ضوئي شبيه بالليزر يبعث ترددات بنطاق التيرا هيرتز، التي تعد أشعة آمنة على الإنسان.وأفادت الطالبة ليان نور ولي، بأن بحثها نتج بعد مشاركتها لبرامج الموهبة البحثية، التي شجعتها على البحث عن حلول نافعة للبيئة، حيث قامت بتطوير مبيد حشري قابل لإعادة الاستعمال، وهذا ما ساعدها في الحصول على المركز الخامس على مستوى المملكة في مسابقة إبداع.