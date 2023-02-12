طرحت الهيئة العامة للغذاء والدواء عدداً من المتطلبات المعتزم تطبيقها في المستودعات الخاصة بالأغذية المبردة والمجمدة، ومنها أن تزود غرف مستودعات التبريد والتجميد بأجهزة لقياس الرطوبة النسبية.وشددت على أن ترص العبوات بكميات لا تزيد على طاقة المستودع على أرفف أو طاولات تحميل وفي صفوف منتظمة غير مكدسة، وأن تكون المستودعات طبقاً للمواصفات القياسية الخليجية، وأن تكون درجات الحرارة والرطوبة النسبية داخل مستودعات تبريد الخضار والفاكهة الطازجة؛ كما هو وارد في الملحق المخصص بذلك، وأن تسجل درجة حرارة غرف المستودع بصفة مستمرة في بيانات التسجيل، على أن تحفظ هذه البيانات لفترة تتجاوز العمر الافتراضي للمنتج أو فترة تحددها الجهات المعنية للرجوع إليها.واشترطت تزويد غرف مستودعات التبريد والتجميد بمقياس درجة حرارة به مؤشر يسمح بقراءة درجة الحرارة من خارج الغرفة، وكذلك تزود غرف مستودعات التبريد والتجميد بأجهزة لقياس الرطوبة النسبية، وأن يتم توزيع الهواء توزيعاً منتظماً داخل مستودع التبريد، على أن يكون معدل تغيير الهواء مناسباً لمنع التذبذب في درجة الحرارة والرطوبة النسبية.ظروف جوية محكمةضمت الاشتراطات، اتباع الظروف الخاصة بكل منتج عند تخزينه تحت ظروف جوية محكمة، وأن يوضح مكان منصات التحميل والممرات الضرورية بعلامات على أرضية غرف التخزين، وأن تفحص العبوات عند الاستلام للتأكد من سلامتها وتقاس درجة حرارة المنتج للتأكد من مطابقتها لدرجة حرارة التخزين القياسية، وأن ترص العبوات وبكميات لا تزيد على طاقة المستودع على أرفف أو طاولات تحميل وفي صفوف منتظمة غير مكدسة، وأن تكون المسافات بين العبوات كافية لسريان الهواء بحيث يلامس أكبر مساحة من سطحها.وشددت على ضرورة ألا توضع المنتجات مباشرة على أرضية المستودع، وألا يتم تخزين الأغذية تحت وحدات التبريد أو التجميد بشكل مباشر؛ منعاً لتلف المنتج في حال حدوث تسريب للمياه إثر التكثيف أو التنقيط ما لم تكن هناك وسيلة تمنع تساقط المياه على المنتج، وألا يكون هناك تلامس بين العبوات والحوائط، ويفضل ألا تقل المسافة بينهما عن 45 سنتيمتراً، وأن تكون فتحات منصات التحميل مواجهة لاتجاه سريان الهواء، وألا تخزن أي سلع أخرى مع السلع الغذائية في مستودع واحد.منع تجميد الأغذية بعد إذابتهاواشترطت ضرورة أن تخزن المنتجات ذات الروائح النفاذة على حدة بطريقة تمنع انتقال أو تأثر بقية المنتجات بها، مع التأكيد على عدم حدوث تلوث خلطي بين المنتجات الغذائية، وألا يعاد تجميد الأغذية المجمدة أو حفظها تحت ظروف التبريد بعد إذابتها تماماً، وألا تستخدم الممرات داخل مستودعات التبريد أو التجميد كأماكن تخزين للأغذية، وألا تزيد درجة حرارة الممرات بين غرف التجميد أو التبريد على 10 سº، وأن تكون الاشتراطات الصحية للعاملين داخل المستودعات طبقاً للمواصفات القياسية الخليجية، وألا تزيد درجة حرارة اللحوم المبردة أثناء التخزين على 4 سº والمجمدة على -18 ºس.وشملت الاشتراطات متطلبات التخزين في ثلاجات البيع، التي شددت على أن يراعى في ثلاجات البيع المعدة للتخزين أن تكون مصممة لحفظ الأغذية المبردة أو المجمدة وأن تزود بأرفف تسهل عملية الرص داخلها ولا تؤثر على مرور الهواء، وأن تكون قادرة على الاحتفاظ بدرجة حرارة المنتج القياسية تحت ظروف التشغيل العادية، وأن تزود بعلامة واضحة توضح الحد الأقصى لرصِّ الأغذية، وأن تزود بمقياس درجة حرارة يثبت في مركزها.