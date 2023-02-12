استعانت السعودية بأكبر طائرة شحن في العالم (انتونوف 124) للمشاركة في إيصال المساعدات الإغاثية؛ التي تشتمل المواد الغذائية والخيام والبطانيات والبسط والحقائب الإيوائية، إضافة إلى المواد الطبية والآليات وفرق الإنقاذ والطواقم الصحية. ويأتي ذلك ضمن الجسر الإغاثي السعودي الذي يسيِّره مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لمساعدة المتضررين من الزلزال في سورية وتركيا.وتعد (أنتونوف 124)، طائرة نقل إستراتيجية، صممت في الثمانينات في أوكرانيا التي كانت تابعة للاتحاد السوفيتي السابق. يصل طول الطائرة إلى 69 متراً، وتبلغ سرعتها القصوى 865 كيلومتراً في الساعة، وتبلغ القدرة الاستيعابية لها 88 راكباً، 150000 كجم، والطول: 68.96 متر، والمسافة بين الجناحين 73.3 متر، وارتفاعها 20.78 متر، كما تبلغ مساحة الأجنحة 628 متر²، والوزن فارغة 175000 كجم.ويصل الوزن للطائرة محملة 230000 كجم، وأقصى وزن محملة 405000 كجم، وللطائرة 4 محركات من نوع (إيفتشينكو بروغرس D-18) تعطي قوة دفع 229.5 كيلو نيوتن، وسرعتها القصوى 865 كيلومتر/ ‏‏ساعة، وسرعة العبور 800-850 كيلومتر/ ‏‏ساعة.