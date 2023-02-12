تمكنت إدارة التسوية الودية التابعة لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في عسير خلال 2022، من استعادة حقوق مالية لموظفي القطاع الخاص بمبالغ وصلت لأكثر من 8 ملايين ريال. وأوضح المدير العام لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة هادي الشهراني، أن المبالغ استُردت من خلال النظر في أكثر من 4500 دعوى عمالية، حيث يعقد الصلح وتقريب وجهات النظر بين العمالة وأصحاب العمل، فيما التسوية الودية تختص بالنظر في المنازعات المتعلقة بعقود العمل والأجور وإصابات العمل، والمنازعات المترتبة على الفصل من العمل، وأي منازعات أخرى ناشئة عن تطبيق نظام العمل ولوائحه، بهدف فض النزاع والوصول إلى حل ودي يرضي الطرفين.