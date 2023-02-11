قدمت الحكومة التركية شكرها لحكومة وشعب المملكة العربية السعودية على جهودها الإغاثية والإنسانية التي تقوم بها عقب الزلزال الذي ضرب تركيا قبل عدة أيام.

وقالت في بيان رسمي: إن عددًا من الطائرات التي تحمل المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية السعودية قد وصلت إلى عدد من المناطق المتضررة في تركيا، كما تعمل فرق البحث والإنقاذ السعودية جنبًا إلى جنب مع الفرق التركية.

وأوضحت الحكومة التركية أن الحصول على دعم وتضامن الدول الشقيقة هو أمر في غاية الأهمية في مثل هذا الوقت العصيب، وأن المملكة العربية السعودية هي واحدة من أوائل الدول الداعمة.

يذكر أن الرئيس التركي أردوغان ذكر أن المملكة العربية السعودية على وجه التحديد من بين الدول التي قدمت وستواصل تقديم الدعم لتركيا في هذا الوقت الصعب.

وقد وصفت السلطات التركية الزلزال الذي ضرب تركيا في السادس من فبراير الجاري بأنه «كارثة هذا القرن».

يذكر أنه إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، أطلق مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية حملة شعبية عبر منصة «ساهم» لمساعدة المتضررين من الزلزال في سورية وتركيا، حيث وصلت قيمة التبرعات (حتى اللحظة) إلى 254,987,681 ريالاً، فيما بلغ عدد المتبرعين 731,005.