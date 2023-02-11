استيقظ سكان شمال سورية وجنوب شرق تركيا الاثنين الماضي على هزة أرضية عنيفة نتيجة زلزال بقوة 7.8 درجة على مقياس ريختر حدث عند صدع شرق الأناضول الذي يشكل الحدود بين الصفيحة التكتونية العربية والصفيحة التركية (الأناضولية).

وكانت الهزة الأرضية لهذا الزلزال هائلة جدًا لدرجة أن بعض السكان الذين يسكنون على امتداد مناطق ومدن بعيدة شعروا بها مثل القاهرة، وبغداد، وإسطنبول، وتبليسي. وتشير التقديرات إلى أن الزلزال استمر لفترة بين دقيقة إلى دقيقتين. ولكنه أدى إلى تدمير للمنازل والبنية التحتية ومجمعات سكنية بأكملها، كما تسبب في أضرار واسعة النطاق ووقوع آلاف الضحايا حتى وقت كتابة هذا التقرير.

وبعد 9 ساعات فقط من تلك الهزة العنيفة، ضرب زلزال آخر قوي بلغ 7.7 درجة المنطقة التي تبعد نحو 100 كيلومتر شمال الزلزال الأول، عند صدع جارداك المتصل بصدع شرق الأناضول. ولم يكن هذا الزلزال الثاني هزة ارتدادية، بل كان زلزالًا منفصلاً؛ نظرًا إلى قوته وموقعه على صدع مختلف تمامًا. وتعرف هذه الظاهرة في علم الجيولوجيا بظاهرة الزلزال المزدوج.

وفي هذا السياق، تعاونت مجموعتان بحثيتان في جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية (كاوست) للتحقيق ودراسة هذه الظاهرة الفريدة كجزء من الاستجابة السريعة الأولية لمثل هذه الكوارث الطبيعية. وهما مجموعة هندسة وعلوم الأرض للبروفيسور سيغورجون جونسون المتخصصة في دراسة تشوهات القشرة الأرضية، ومجموعة البروفيسور بول مارتن ماي المتخصصة في علوم الزلازل.

زلزال تركيا المزدوج

استخدم باحثو كاوست المشاركون في هذه الدراسة تقنية معالجة متقدمة لتحليل بيانات الأقمار الاصطناعية، فضلاً عن البيانات الزلزالية والارتدادية لاستنتاج عملية حدوث التصدعات الزلزالية. وستعمل البيانات الزلزالية من المركز الوطني لرصد الزلازل والبراكين التابع لهيئة المساحة الجيولوجية السعودية على زيادة قواعد البيانات التي يمكن لفرق كاوست الوصول إليها عبر مراكز البيانات الدولية ومن أجهزة القياس الميدانية المثبتة في الجامعة، وفي مناطق مختلفة من المملكة العربية السعودية.

يحاول علماء كاوست من خلال هذه الدراسة فهم النشاط الزلزالي في المملكة العربية السعودية، وفهم مدى ترابط الصفائح التكتونية العربية بصدع شرق الأناضول الذي يمتد جنوباً ويرتبط بصدع البحر الميت وصولاً إلى خليج العقبة والبحر الأحمر. وهي منطقة شهدت أنشطة زلزالية مختلفة في الماضي على سبيل المثال في 22 نوفمبر 1995، وقع زلزال بقوة 7.2 درجة قبالة شاطئ نويبع في خليج العقبة، ما تسبب في أضرار كبيرة في البلدات المجاورة. ومنذ ذلك العام تم تسجيل زلازل طفيفة فقط (قوتها أقل من 5.7 درجة) في خليج العقبة، لكن الأدلة تتراكم على حدوث هزات زلزالية أكبر بلغت قوتها 7.5 درجة تقريبًا في خليج العقبة في الماضي.

ووفقا للبروفيسور ماي، إذا حدثت الزلازل في الماضي فإنها ستحدث مجددًا، لأن «آلة الزلازل العميقة» الداخلية التي تحمل نظام الصدع التكتوني لا تتوقف. لهذا السبب، تعد مراقبة الزلازل وتقييم المخاطر الزلزالية وخطط الحماية المدنية من الأمور الأساسية، ويقول: «من المستحيل التنبؤ بالزلازل. كما أنه من المستحيل منعها. لذلك، يجب أن نكون على أتم الاستعداد. نستخدم في كاوست البيانات الزلزالية وعلم تقسيم الأرض وغيرها من البيانات الجيوفيزيائية والجيولوجية لقياس النشاط الزلزالي والحركات التكتونية. ثم نقوم بتحليل هذه البيانات واستخدامها للخروج بحلول وقائية لتقييم السلامة الزلزالية للبنى التحتية الوطنية وسن القوانين والضوابط اللازمة».

ويضيف ماي أن علماء كاوست يجرون أيضًا تحليلات متعمقة للبيانات وعمليات محاكاة واسعة النطاق لتقدير الاهتزازات المستقبلية المحتملة، على سبيل المثال في منطقة خليج العقبة النشطة زلزاليًا. وتدعم هذه الجهود عمليات ومشاريع التخطيط الحضري والتصميم الآمن للزلازل في المناطق المعرضة لها.