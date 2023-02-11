أسفرت الحملات الميدانية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، التي تمت في مناطق المملكة كافة، وذلك للفترة من 11 - 1444/7/17 الموافق من 2 - 2023/2/8 عن ضبط 16,781 مخالفاً، منهم 10,059 مخالفاً لنظام الإقامة، و4176 مخالفاً لنظام أمن الحدود، و2546 مخالفاً لنظام العمل.

وبلغ إجمالي من تم ضبطهم خلال محاولتهم عبور الحدود إلى داخل السعودية 542 شخصاً، 43% منهم يمنيو الجنسية، و55% إثيوبيو الجنسية، و2% من جنسيات أخرى، كما تم ضبط 118 شخصاً لمحاولتهم عبور الحدود إلى خارج المملكة بطريقة غير نظامية، فيما تم ضبط 18 متورطاً في نقل وإيواء وتشغيل مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم.

ومن يتم إخضاعهم حالياً لإجراءات تنفيذ الأنظمة فقد بلغ إجماليهم 23,310 وافدين مخالفين، منهم 20,985 رجلاً، و2325 امرأة، وتمت إحالة 14,406 مخالفين لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، وإحالة 1836 مخالفاً لاستكمال حجوزات سفرهم، وترحيل 11,085 مخالفاً.

وأكدت وزارة الداخلية أن كل من يسهل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للسعودية أو نقلهم داخلها أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال، يعرض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن مدة 15 سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، إضافة إلى التشهير به، وأوضحت أن هذه الجريمة تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والمخلة بالشرف والأمانة، حاثة على الإبلاغ عن أي حالات مخالفة على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.