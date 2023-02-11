كشف مركز خدمات الابتعاث، التابع لوزارة التعليم، أنه يمكن للطالب المبتعث، دراسة المرحلة الدراسية مرة أخرى، إذ يمكنه التقديم وفق الضوابط والشروط العامة لبرنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث.

جاء ذلك في رد من المركز على استفسار حول إمكانية دراسة المرحلة الدراسية مرة أخرى لمن يحمل درجة البكالوريوس ويرغب بدراسة المرحلة مجددا ضمن الابتعاث، إذ نصت الشروط العامة للتقديم والابتعاث على أنه يشترط أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، أن يكون المتقدم حسن السيرة والسلوك، أن يكون لدى المتقدم قبول من إحدى المؤسسات التعليمية المحددة وفق الشروط الخاصة بكل مسار.

كما أن من الشروط أن يكون التخصص المراد دراسته ضمن التخصصات المحددة لسنة التقديم على الابتعاث وفق الشروط الخاصة بكل مسار، أن يكون نمط الدراسة حسب المحدد في كل مسار، أن تنطبق على البرنامج المقبول فيه الضوابط المقرة لكل مسار، أن تكون الدراسة بالانتظام الكلي والإقامة في بلد الابتعاث، اجتياز سياسات ومعايير المفاضلة ومنع التكدس بوزارة التعليم، فيما لا يجوز ابتعاث من هو على رأس بعثة حالياً وبعثته مستمرة، ولكن يسمح له بالتقديم.

وأكد مركز خدمات الابتعاث أن التقديم متاح دون اشتراط درجة اختبار «قدرات» و«تحصيلي»، كما أنه لا يشترط عمر محدد للتقديم على المسارات، في حين يمكن للطالب الدارس على حسابه الخاص التقديم عند انطباق الشروط العامة للابتعاث والشروط الخاصة للمسار، كذلك يمكن للموظف الحكومي أو موظف القطاع الخاص التقديم للابتعاث عند انطباق الشروط العامة للابتعاث والشروط الخاصة للمسار.

يذكر أن وزارة التعليم قد أعلنت في وقت سابق بدء التقديم على مسار التميّز للابتعاث في نسخته الثالثة من خلال الرابط الإلكتروني: https://moe.gov.sa/ar/education/Pages/Scholarship.aspx على منصة «سفير»، وذلك للسنة الأكاديمية 2024/2023، موضحة أن التقديم سيكون متاحاً إلى 5 مايو 2023، فيما سيكون إعلان النتائج بعد المفاضلة ابتداءً من شهر يونيو 2023.