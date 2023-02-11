إنفاذاً لتوجيهات خادمِ الحرمين الشريفين الملكِ سلمانَ بنِ عبدالعزيز آل سعود، ووليِّ العهد رئيسِ مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، غادرت مطار الملك خالد الدولي اليوم الطائرة الإغاثية السعودية السادسة، تحمل على متنها 98 طنًّا من المساعدت الإغاثية تشتمل على المواد الغذائية والخيام والبطانيات والبسط والحقائب الإيوائية، إضافة إلى المواد الطبية.

ويأتي ذلك ضمن الجسر الإغاثي السعودي الذي يسيِّره مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لمساعدة متضرري الزلزال في سورية وتركيا؛ تجسيداً للدور الإنساني النبيل للمملكة العربية السعودية.