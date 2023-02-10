قالت سفارة المملكة العربية السعودية لدى جمهورية تركيا: «عُثر اليوم (الجمعة) على جثمان المواطنة -رحمها الله- التي انقطع الاتصال بها خلال الفترة الماضية تحت أنقاض المبنى الذي كانت تسكن فيه بمدينة أنطاكيا، حيث تم التعرف على جثمانها ورفعه بحضور ممثل من السفارة وبعض أفراد أسرتها».

وأعربت السفارة عن شكرها على تجاوب السلطات التركية، كما تقدمت بخالص العزاء والمواساة لعائلتها وأقاربها في هذا المصاب.

وأكدت السفارة أن بقية المواطنين الذين كانوا في مناطق الزلزال قد تم إجلاؤهم إلى أماكن آمنة، وجميعهم يتمتعون بصحةٍ جيدة.