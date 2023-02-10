وصلت مطار غازي عنتاب في جمهورية تركيا اليوم (الجمعة) الطائرتان الإغاثيتان الرابعة والخامسة، وتقلان فريق البحث والإنقاذ السعودي مع جميع التجهيزات التي يحتاجها من الآليات والمعدات والمضخات والأدوية الطبية والتجهيزات الفنية وغيرها، إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.

ويباشر الفريق عمله وفق أساليب عملية وعلمية روعيت فيها طبيعة الحدث للتعامل معه بالطرق المثلى، والمساهمة في عمليات إنقاذ المحتجزين والمتضررين والبحث عن المفقودين.

وتضم الفرق المشاركة فريق البحث والإنقاذ السعودي من المديرية العامة للدفاع المدني، وفريقا طبيا من هيئة الهلال الأحمر السعودي، وفرقا ميدانية تطوعية من جميع التخصصات.

ويأتي ذلك ضمن الجسر الإغاثي السعودي الذي يسيّره مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لمساعدة متضرري الزلزال في سورية وتركيا، تجسيدا للدور الإنساني النبيل للمملكة العربية السعودية.