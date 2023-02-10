كشف مجلس الضمان الصحي، أنه لا يحق لشركة التأمين طلب نموذج إفصاح طبي للمواليد الجدد عند إضافتهم على وثيقة التأمين الصحي السارية.

كما أكد المجلس، أنه لا يحق للشركة التأمين عند تجديد الوثيقة، طلب نموذج إفصاح لأي مؤمن له مضى عليه 11 شهرا، حتى في حال حمل الزوجة خلال مدة سريان الوثيقة، مشيرة إلى أنه في حال وجود إشكالية فيمكن تقديم شكوى ضد شركة التأمين لمعرفة المزيد من التفاصيل، من خلال الرابط التالي: https://cchi.gov.sa/ServicesDirectory/Pages/ComplaintAgaistICFInsured.aspx مع تزويد المجلس برقم الشكوى للمتابعة.

وأوضح مجلس الضمان الصحي أن التغطية التأمينية للمؤمن لهم تنتهي في الحالات التالية: عند استنفاد حد المنفعة الأقصى للوثيقة، عند انتهاء مدة الوثيقة أو إلغائها، عند وفاة المؤمن له، عند انتهاء العلاقة التعاقدية مع صاحب العمل (للسعوديين)، ولغير السعوديين عند مغادرة المؤمن له السعودية (خروج نهائي)، عند انتقال المؤمن له للعمل لدى صاحب عمل جديد (نقل كفالة).