أكدت «مساند»، المنصة الرسمية لخدمات العمالة المنزلية في السعودية، أن خدمة التأمين على عقود العمالة المنزلية تم إطلاقها بشكل تجريبي وهي غير إلزامية.

وكشفت أن التأمين مقتصر على عقود العمالة المنزلية الجديدة التي تم إبرامها بعد تاريخ 2023/1/22، ويمكن للعميل الاستفادة منها وذلك عن طريق الموافقة على الدخول في «خدمة التأمين» عند التعاقد عن طريق منصة «مساند».

وأشارت إلى أنه في حال عدم رغبة المستفيد بالتأمين على عقد الاستقدام فيمكنه إتمام التعاقد دون تأمين عن طريق تجاهل خطوة التأمين في الوقت الحالي واختيار «الاستمرار دون تأمين» في أولى خطوات التعاقد، وفي حال الدخول للفئة التجريبية للتأمين ورغبة المستفيد بالخروج، يمكنه ذلك عن طريق صفحة العقود في حسابه في منصة «مساند».

وأفادت منصة «مساند» بأنه يتم إلغاء الوثيقة التأمينية للعمالة المنزلية بشكل آلي في حال إلغاء التعاقد، ويمكن للمستفيد استرداد قيمة التأمين وذلك عن طريق بوابة «نجم» https://dli.najm.sa/consumer/.

وكانت «عكاظ» قد نشرت في 5 أكتوبر 2022 حقوق وواجبات العمال وأصحاب العمل وشركات الاستقدام في ما يتعلق بالتأمين على عقود العمالة المنزلية، وتفاصيل بنود التأمين شاملة التعويضات والمصاريف، ويمكن الاطلاع على التفاصيل من خلال رابط الخبر المنشور.. من هنا