تفقد قائد القوات الخاصة للأمن البيئي اللواء الركن ساهر بن محمد الحربي، القوة الخاصة للأمن البيئي بمحمية الإمام سعود بن عبدالعزيز الملكية بمنطقة مكة المكرمة، لمتابعة سير العمل ميدانيًا وتنفيذ القوات مهامها في مناطق المسؤولية للمحافظة على البيئة.

وشملت الجولة عقد الاجتماع السنوي الثاني بمقر قيادة القوة الخاصة للأمن البيئي بمنطقة مكة المكرمة لقيادات القوات، جرى خلاله استعراض ما وصلت له القوات والخطة المستقبلية ومناقشة أبرز التحديات والحلول حيالها.

ونقل قائد القوات الخاصة للأمن البيئي لمنسوبي القوة تحيات وتقدير وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، على ما يبذلونه من جهود في حماية ومراقبة البيئة وتحقيق الالتزام البيئي.